LA SETTIMANA NELLE CORTI - Fine del lavoro per una malattia, le ferie non godute vanno pagate

Nel pubblico impiego privatizzato “il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove tale cessazione sia avvenuta per malattia che abbia impedito l’effettivo godimento del periodo di congedo ancora spettante”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14083/2024.

