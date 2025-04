LA SETTIMANA NELLE CORTI - Maltrattamenti in presenza di minore, aggravante interpretata in senso ampio

Consob, tempi tecnici per valutare l'ispezione di Bankitalia. Violenza «in presenza» del minore: basta che l'atto sia percepito. Scorretta la pubblicità che induce al primo impatto in errore il consumatore medio. Mae, l'inasprimento del regime di liberazione condizionale non è di ostacolo alla consegna. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.

Il figlio naturale del de cuius ha il diritto di ripetere un bene anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di filiazione, proprio per consentire al soggetto di non far decorrere i tempi per usucapire (da terzi finti beneficiari) un bene del soggetto deceduto (Cassazione, sentenza n. 8519/2025).

Consob, tempi tecnici per valutare l'ispezione di Bankitalia

Per la Cassazione (ordinanza n. 8437/2025) ai fini della decorrenza del termine per le contestazioni, il momento dell'accertamento non coincide con l'acquisizione del fatto nella sua materialità...