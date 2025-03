LA SETTIMANA NELLE CORTI - Non va risarcito il dipendente scolastico che si fa male agli occhi per colpa sua

Il dipendente scolastico che per sua colpa si procura un danno all'occhio con un prodotto sgrassante non può pretendere dall'amministrazione il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (Cassazione, ordinanza n. 7436/2025).

Revocazione per contrarietà alla Cedu solo per questioni di status

La Cassazione (sentenza n. 7128/2025) circoscrive la portata del nuovo articolo 391-quater Cpc ai soli pregiudizi ad «un diritto di stato della persona». Il Reddito di cittadinanza, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024, non ha natura assistenziale, non essendo ...