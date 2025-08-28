LA SETTIMANA NELLE CORTI - Le sanzioni tributarie sono personali, in caso di morte non toccano agli eredi

In tema di Rc auto spetta al conducente dimostrare la percentuale di colpa del pedone investito; non c'è diffamazione a mezzo stampa se il fatto è attribuito con incolpevole convinzione; se titolo edilizio è formato dal silenzio assenso c'è lo stop a provvedimento di diniego tardivo; in relazione alle questioni di immigrazione ai richiedenti asilo va garantito l'alloggio anche se l'afflusso è straordinario: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione da parte dei giudici