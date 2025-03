La squadra dei counsel di Pavia e Ansaldo si arricchisce

Maria Rosaria Raspanti, Martina Villa, Antonello Frasca, Gianluca Guancioli

Lo Studio legale internazionale Pavia e Ansaldo annuncia la promozione a Counsel dei Senior Associate Maria Rosaria Raspanti, Martina Villa e Antonello Frasca e l’ingresso di Gianluca Guancioli come nuovo Counsel.

Maria Rosaria Raspanti e Antonello Frasca svolgono la propria attività presso gli uffici di Roma, mentre Martina Villa opera presso la sede di Milano.

Gianluca Guancioli entra in Studio presso la sede di Roma a partire da marzo 2025 andando a rafforzare il dipartimento Corporate e M&A.

Maria Rosaria Raspanti, in Studio dal 2016 è attiva nel dipartimento di Antitrust e Concorrenza e si occupa principalmente di diritto antitrust e regolatorio, fornendo assistenza e consulenza ad imprese italiane e straniere. Autrice di numerose pubblicazioni in materia di concorrenza e protezione del consumatore, è Honorary Fellow del corso di International Economic Law presso la Luiss “Guido Carli” e svolge attività di docenza presso la Rome Business School.

Martina Villa collabora con lo Studio dal 2021 e presta la sua attività principalmente in favore di primari fondi di private equity e aziende, sia italiani che stranieri, nell’ambito di operazioni di acquisizione, investimento, dismissione di partecipazioni sociali e levereged buy out. Negli ultimi anni si è distinta per aver assistito realtà italiane e straniere nella creazione di progetti di aggregazione societaria per conto di fondi di private equity.

Antonello Frasca, in Studio dal 2018, svolge la propria attività nell’ambito del dipartimento di Diritto Amministrativo, occupandosi in particolare di contratti pubblici, urbanistica ed edilizia e trasporti. Negli ultimi anni si è distinto per aver assistito primari operatori nell’ambito di contenziosi di particolare complessità in materia di mobilità in sharing e appalti pubblici. Antonello ha, inoltre, maturato una consolidata esperienza nell’ambito dei profili pubblicistici connessi alle operazioni di M&A ed è autore di uno dei più noti testi per la preparazione all’esame d’avvocato edito dalla casa editrice Dike Giuridica.

Gianluca Guancioli si occupa di consulenza e assistenza in ambito civile e commerciale, con particolare riferimento ad operazioni di M&A, private equity e venture capital. Assiste in particolare clienti italiani e stranieri in acquisizioni, fusioni e joint venture, operazioni di investimento, nonché in materia di contrattualistica commerciale e societaria.

Grazie a queste nuove nomine e all’ultimo ingresso, il numero dei Counsel dello Studio Pavia e Ansaldo raggiunge quota venti. Lo Studio continua a investire nella crescita dei propri professionisti interni e nell’acquisizione di nuovi talenti e competenze, rafforzando così il suo posizionamento come realtà multidisciplinare di eccellenza, con l’obiettivo di proseguire la crescita in settori strategicamente rilevanti e altamente specializzati.