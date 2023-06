La stretta sulla droga non tocca l’omicidio stradale di Guido Camera

La stretta sulla droga alla guida contenuta nella bozza del Ddl di riforma del Codice della strada non riguarda anche l’omicidio stradale. È una delle precisazioni più importanti che si ricavano dalla lettura del testo esaminato in via preliminare martedì scorso dal Consiglio dei ministri.

La questione va vista alla luce del principio che s’intende introdurre: legare il reato di guida sotto effetto di droghe (previsto dall’articolo 187 del Codice della strada) alla sola assunzione di sostanze e non...