LabLaw consolida la presenza al Sud Italia con l'ingresso dell'avv. Pierluigi Quaranta e dei suoi 10 collaboratori presso la sede di Bari

L'espansione di LabLaw, studio giuslavorista leader in Italia, prosegue costante compiendo un ulteriore passo avanti, molto significativo, con l'ingresso in qualità di Partner dell'avvocato Pierluigi Quaranta, fondatore dello storico Studio Legale Quaranta & Associati di Bari con vasta esperienza – tra l'altro – nel diritto del lavoro, acquisita attraverso consulenza giudiziale e stragiudiziale prestata in favore di imprese di primaria importanza nonché nel settore di aziende (PMI e startup) dislocate nel territorio pugliese e lucano.

L'operazione di consolidamento nel territorio pugliese e lucano segue la crescita degli interessi professionali di LabLaw a livello nazionale e risponde alla volontà di espansione della law firm attraverso l'individuazione di professionisti leader del settore a vantaggio dell'ecosistema imprenditoriale dell'area di riferimento cui i servizi dello Studio sono rivolti, con l'obiettivo primario di agire in qualità di partner strategico delle imprese nei loro percorsi di posizionamento, crescita e sviluppo.

Con l'ingresso dell'Avv. Quaranta saranno undici i professionisti attivi presso la sede LabLaw di Bari.

Francesco Rotondi spiega come dopo anni di rapporti collaborativi che risalgono agli inizi della carriera professionale, sia giunto e maturato il momento di un'operazione condivisa e di lunga prospettiva anche avendo a mente l'attenzione e la cura dei giovani professionisti.Per Alessandro Paone – responsabile del progetto – il nuovo assetto della sede barese di LabLaw consentirà alle imprese del territorio di disporre della assistenza di professionisti altamente specializzati nella materia in grado di offrire i più innovativi servizi in ambito legale e consulenziale del lavoro. Saranno inoltre immediatamente attivati secondment presso la sede milanese a favore dei colleghi più giovani di modo da integrare perfettamente le logiche professionali trasferendo know how e competenze.

Pierluigi Quaranta ritiene che il progetto interpreti perfettamente il bisogno di professionalità ed innovazione nell'assistenza alle imprese, ed è sicuro che questa operazione potrà rispondere a tali esigenze dando altresì al territorio prova di forte attrattività anche per i più giovani.

Francesco Rotondi da ultimo sottolinea che LabLaw sta dando forma ed esecuzione al nuovo Piano Industriale di medio-lungo periodo, che a breve sarà presentato al mercato ed alla clientela.

in foto l'Avv. Rotondi con l'Avv. Pierluigi Quaranta