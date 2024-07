Latham & Watkins e Pirola Pennuto Zei nell’acquisizione di BoingTech da parte di Fedrigoni

Giorgia Lugli, Nathalie Brazzelli

Fedrigoni Sp.A. – produttore di carte speciali per packaging di lusso e altre applicazioni creative, etichette autoadesive, supporti grafici per la comunicazione visiva e soluzioni RFID – ha stipulato un accordo per acquisire una quota di maggioranza in BoingTech, un importante produttore globale di inlay e tag RFID con sedi produttive in Cina e Malesia.

Latham & Watkins ha assistito Fedrigoni per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dalla partner Giorgia Lugli con l’associate Luca Maranetto. Lo studio ha prestato assistenza anche per gli aspetti di diritto cinese con un team guidato dal partner Frank Sun con l’associate Haibo Zhao.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Fedrigoni per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione con il partner Nathalie Brazzelli e l’associate partner Filippo Jurina per i profili di diritto italiano, i local partner Antimo Cappuccio (Shanghai) e Lorenzo Biamonti (Hong Kong) in relazione ai profili di diritto cinese.