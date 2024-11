Lavori di pubblica utilità: online il portale

Favorire l’incontro di “domanda e offerta” e semplificare la procedura. Questi i principali obiettivi del nuovo Portale Nazionale per i lavori di pubblica utilità, online dal 19 novembre scorso.

I vantaggi del nuovo servizio

Il portale, comunica via Arenula, è in grado di offrire “al cittadino e agli operatori del Sistema giustizia, tribunali e uffici di esecuzione penale esterna, un servizio finalizzato a velocizzare e semplificare notevolmente la ricerca dei posti resi disponibili per lo svolgimento...