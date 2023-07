Lavoro subordinato: la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo collegato all'esecuzione delle mansioni a cura della Redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Lavoro - Lavoro subordinato - Ferie annuali - Retribuzione - Qualsiasi importo collegato all' esecuzione delle mansioni ed allo status del lavoratore - Inclusione - Sussiste.

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale...