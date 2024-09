Lawes Avvocati con Fujifilm nel contratto per i nuovi uffici al Segreen Business Park

Paolo Marra

Lawes Avvocati ha assistito Fujifilm nella negoziazione e stipula del contratto di locazione dei nuovi uffici presso il Segreen Business Park, centro direzionale innovativo situato alle porte di Milano, di proprietà di Europa Risorse SGR S.p.A. attraverso il fondo ER Office Fund 3.

Lawes ha lavorato alla pratica con un team composto dal Socio Fondatore Paolo Marra e dall’Associate Emanuele Anastasi.

L’accordo per i nuovi uffici Fujifilm è il primo passo di un nuovo percorso che porterà al trasferimento presso Segreen di tutti i dipendenti del Gruppo Fujifilm presenti nell’area milanese.

Segreen Business Park occupa un’area di 55.000 mq nei pressi dell’idroscalo di Milano e dell’aeroporto di Linate e, dal 2011, ospita imprese, multinazionali, professionisti, talenti, idee e progetti ambiziosi. Il business park è animato da oltre 22 aziende nazionali e internazionali e rappresenta un nuovo concetto di centro direzionale.

Fujifilm, Gruppo fondato nel 1934 in Giappone con l’obiettivo di produrre pellicole fotografiche per il mercato interno, celebra nel 2024 il suo 90° anniversario. Nel corso degli anni ha continuato ad evolvere le tecnologie proprietarie, nonché a introdurre prodotti e servizi innovativi per soddisfare i clienti di tutto il mondo grazie alla sua agilità nel rispondere prontamente alle opportunità e alle sfide dei mercati. Fujifilm si pone sul mercato italiano come partner solido e competente per fornire prodotti e servizi di alta qualità che contribuiscano al progresso della cultura, della scienza, della tecnologia e dell’industria e rispondano efficacemente alle esigenze dei partner e dei clienti.

La scelta di Segreen da parte di Fujifilm dimostra ancora una volta l’attenzione che il Gruppo rivolge ai temi di innovazione, well-being e ambiente. La presenza del Gruppo all’interno di Segreen si espanderà nel corso del 2025 occupando circa 5.000 mq, nei quali convergeranno le principali funzioni aziendali.