LCA per la quotazione di SOGES GROUP S.p.A. su Euronext Growth Milan

Andrea Messuti

LCA Studio Legale, con un team coordinato dal partner Andrea Messuti e composto da Daniele Ferrone e Anna Paola Pasin, ha agito in qualità di deal counsel nel processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni della società SOGES GROUP S.p.A., attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio, hotel 4 stelle e residenze d’epoca.

Il collocamento a servizio dell’operazione di quotazione è stato rivolto in larga parte a investitori istituzionali italiani ed esteri ed a investitori professionali e in minor parte a investitori retail, per complessive n. 1.208.700 azioni ordinarie, di cui (i) n. 1.087.830 azioni ordinarie di nuova emissione e (ii) n. 120.870 azioni (corrispondenti a circa il 10% delle azioni oggetto dell’offerta complessiva) rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa da Gala Holding S.r.l. al Global Coordinator MIT Sim S.p.A.. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 2,25 Euro per azione, con una raccolta complessiva di circa 2,7 milioni di Euro ed una capitalizzazione di mercato prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 11,6 milioni di Euro (equity value post-money).

Il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. è stato emesso in data 10 giugno 2024 e l’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 12 giugno 2024.

La procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ha visto inoltre il coinvolgimento di: MIT Sim S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, con un team composto da Gabriele Villa, Dante Ravagnan, Francesca Martino, Guido Sica e Giulia Corsi; D.G.P.A. & Co. S.p.A. nel ruolo di Advisor finanziario con un team composto da Emmanuele Mastagni e Federico Bozzetti; BDO Italia S.p.A. nel ruolo di Audit e Revisore contabile per la Quotazione attraverso un team composto da Manuel Coppola, Vito De Laurentis e Domenico De Nisi; Studio Di Consulenza del Lavoro Rag. Leonardo Bombacci nel ruolo di Advisor per il payroll; Dott. Bernardo Balleggi nel ruolo di Advisor fiscale; e Competence per la parte di Comunicazione con un team composto da Lorenzo Brufani, Domenico Andolfo e Ivana Quartarone.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Marco Ferrari dello studio notarile ZNR Notai.