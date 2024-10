LCA Studio Legale con IMD S.p.A. e BIRD & BIRD con UK Medical Imaging LTD nell’acquisizione del 30% di General Medical Italia LTD

Afra Casiraghi, Mario Niggeler, Ferdinando Fusaro

LCA Studio Legale ha assistito I.M.D. - International Medical Devices S.p.A. (“IMD”) - operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini – nel perfezionamento di un’operazione che prevede, inter alia, l’acquisizione da UK Medical Imaging Ltd (“UK Medical”) di una quota rappresentativa del 30% del capitale sociale di General Medical Italia Ltd (“GMI”), società di diritto inglese attiva nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di radiografia medica e di apparecchiature a raggi X, e la concessione da parte di UK Medical a IMD di un’opzione per acquisire, a determinate condizioni, un’ulteriore partecipazione pari al 21% del capitale sociale di GMI.

Il team di LCA Studio Legale, che ha curato i profili contrattuali e di diritto societario dell’operazione, è stato coordinato dal partner Andrea Messuti e formato dal senior associate Mario Niggeler e dall’associate Francesco Caselli.

UK Medical, in qualità di parte venditrice, è stata assistita, per i profili legali, da un team di Bird & Bird, formato dalla partner Afra Casiraghi e dall’associate Gilda Lucchetti e, per gli aspetti fiscali, dal dott. Ferdinando Fusaro dello studio Tax&Advise Ltd.