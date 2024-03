LCA Studio Legale ospita il primo LCA Pre-Moot

Squadra Studenti dell’Università Bocconi

In preparazione del 31esimo Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Vince la squadra di studenti dell’Università Bocconi, seguita a breve distacco dall’Università di Pavia.

Si è svolto nei giorni scorsi a Milano il primo Pre-Moot di LCA Studio Legale, con la partecipazione delle squadre di quattro università italiane: Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Bocconi e Università degli Studi di Pavia.

18 mooties di grande talento – studenti selezionati dalle rispettive facoltà in un percorso intrapreso l’estate scorsa – hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le loro abilità e di esercitarsi con le proprie argomentazioni davanti ad arbitri esperti in quelle che si sono rivelate performance eccezionali. Hanno inoltre potuto ricevere feedback preziosi e approfondire la conoscenza degli altri colleghi partecipanti.

La squadra dell’Università Bocconi si è aggiudicata il primo posto, seguita al secondo posto (con un piccolo distacco) dall’Università degli Studi di Pavia.

L’evento è frutto dell’impegno di LCA nel Vis Moot, che comprende il tutoraggio e il mentoring del team dell’Università di Pavia dal 2013, nonché il sostegno ad altri eventi legati al Pre-Moot e al Vis-Moot. Come ha affermato il managing partner Giovanni Lega nel suo discorso di benvenuto, «riteniamo che l’esperienza del Vis Moot contribuisca fortemente a far progredire gli studenti nella loro formazione e carriera professionale e permetta loro di mettersi alla prova in un ambiente internazionale altamente qualificato».

Grande impegno profuso anche dai mooties, oltre che dai professionisti che hanno partecipato al Pre-Moot in qualità di arbitri - sia di LCA e di altri studi, sia legali interni con grande esperienza nella risoluzione di controversie e negli arbitrati. Emanuele Breggia e Edoardo Vassallo, insieme a Gian Paolo Coppola, hanno arbitrato il round finale che ha portato la squadra dell’Università Bocconi alla vittoria.

Dell’organizzazione dell’evento, si è occupato il team Vis-Moot di LCA composto dagli associate Claudia Bosco, Miriam Loro Piana, Giacomo Cioccarelli e Elena Gianrossi, con la guida e il supporto del socio Gian Paolo Coppola, in coordinamento con il team comunicazione e eventi dello studio.