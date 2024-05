L’Associazione Azione Legale presenta il webinar dal titolo

“LE CAUSE DI NULLITÀ DEI FINANZIAMENTI RATEALI ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE”.

Durante il webinar si farà una valutazione sulle cause di nullità di mutui e finanziamenti rateali, anche in base alle pronunce della Suprema Corte. L’evento aprirà affrontando il tema della mancata indicazione della tipologia di ammortamento e del regime di calcolo e della contestuale mancata erogazione del finanziamento. Si discuterà quindi della disciplina del tasso di interesse variabile, con focus sulla mancata iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. da parte dello special service.

Il webinar avrà luogo il prossimo 22 maggio dalle 13,30 alle 16,30 in videoconferenza.

Per partecipare al webinar è necessario compilare il form di registrazione .

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner Il Sole 24 ORE

