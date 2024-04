L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“LE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI: DALLA TUTELA DELL’ACQUIRENTE AI DOVERI DEL MEDIATORE IMMOBILIARE”.

Durante il seminario si farà il punto sulle compravendite immobiliari e su tutti gli attori che ne prendono parte. Partendo dagli obblighi del mediatore, includendo anche le sue responsabilità e il diritto alla provvigione, si passerà alla dichiarazione di conformità immobiliare, alla compravendita e agli aspetti tecnici del mutuo ipotecario, compreso la clausola risolutiva espressa. Si farà quindi una panoramica sui tassi di finanziamento e sulla registrazione e trascrizione del contratto preliminare. L’evento si concluderà con un focus sulla fiscalità nelle compravendite immobiliari, con particolare riferimento ai problemi inerenti alla provenienza donativa.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 23 aprile dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza , presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza . Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione.

. A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Sole 24 ORE

