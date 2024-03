LE MODIFICHE AL CPP: IL GIUDIZIO DI APPELLO - Citazione in appello: necessario che ci sia l’avviso a comparire

La citazione nel giudizio di appello deve contenere sempre l’avviso di mancata comparizione. In caso contrario scatta le nullità del provvedimento



Il decreto correttivo Cartabia ha apportato alcune novità al giudizio di appello, incidendo:

sia nella vocatio in iudicium, con particolare riferimento al processo in absentia;

sul potenziamento dell’accesso alle pene sostitutive, disegnando il relativo procedimento dinanzi al giudice di seconde cure;

sul restyling del concordato in appello, laddove il contenuto patteggiato riguardi proprio le pene sostitutive.

Modifiche al codice di procedura penale: il giudizio di appello (Dlgs n. 31/2024, articolo 2, lettere z, aa e bb)

L’articolo 2, lettera bb) del Dlgs n. 31/2024, intervenuto sullo statuto dell’imputato assente, modifica la disciplina degli atti preliminari al giudizio di appello, inserendo, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza (nuovo comma 3 dell’articolo 601 del Cpp).

La mancanza di tale avvertimento costituisce espressa causa di nullità...