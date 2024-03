LE MODIFICHE AL CPP: LE INDAGINI - Stop tempi morti nelle investigazioni, in campo il giudice e il procuratore

In sintesi, si vogliono sollecitare le determinazioni effettive del pubblico ministero una volta scaduto il termine, ordinario o prorogato, di durata delle indagini



Il legislatore delegante dopo avere disciplinato con maggiore rigore temporale il tema della durata delle indagini preliminari (articolo 1, comma 9, lettere c) e d), della legge-delega 27 settembre 2021 n. 134, declinato in sede di attuazione, a opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, con significative modifiche del disposto degli articoli 405, 406 e 407 del Cpp: cfr., per il commento, Amato, in «Guida al Diritto», 2022, fascicolo 41, pagine 43 e seguenti), è intervenuto anche sulla...