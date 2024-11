LE NORME DEONTOLOGICHE - Imprenditori e società civile, passa il soft law su base volontaria

L'articolo 95 del regolamento si occupa dei codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici, ponendo l'iniziativa a carico non solo degli Stati membri, ma anche dell'ufficio per l'IA, vale a dire «la funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024».