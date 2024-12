LE NOVITÀ - Una legge manifesto che vuole colpire il fenomeno del "turismo procreativo"

Al di là delle inevitabili difficoltà che questa legge in concreto porrà in punto di prova del commesso reato in territorio estero si è da subito parlato di legge "manifesto" in quanto finalizzata, mercè l'utilizzo in chiave essenzialmente simbolica ed eticizzante dello strumento punitivo, più che altro ad "intimidire le coppie (omosessuali o no) che ricorrono alla gestazione da parte di donne terze laddove essa è lecita e che - nel presentarsi all'anagrafe - si autodenuncerebbero"