Le nuove promozioni in Masotti Cassella: Moutardier e Del Vecchio nominati of Counsel

Anne Moutardier, Stefano Del Vecchio

È tempo di promozioni in Masotti Cassella. Da sempre sostenitore della crescita per linee interne, il comitato di management composto dai tre soci, Francesca e Luca Masotti e Mascia Cassella, ha approvato la nomina di Anne Moutardier e Stefano Del Vecchio a of Counsel. Entrambi i professionisti hanno maturato una parte significativa della loro carriera all’interno dello studio affiancando i partner nelle materie del diritto societario, dell’M&A e del restructuring.

Anne Moutardier inizia a collaborare con Masotti Cassella nel 1994 per poi diventare associate a tempo pieno nel 2009 dopo un’esperienza in primari studi della City londinese. Avvocato di diritto inglese stabilita in Italia, ha maturato un’esperienza pluridecennale in operazioni cross border e straordinarie con primario focus nel mercato del medicale.

Stefano Del Vecchio entra a far parte di Masotti Cassella nel 2012 al fianco della partner Mascia Cassella con la quale ha condiviso anche la precedente esperienza in Orrick. Esperto di M&A, compliance, contrattualistica e gestione societaria, segue imprenditori nazionali ed internazionali.

“Siamo davvero felici di dare spazio a quelli che consideriamo i nostri giovani e che hanno maturato una larghissima parte della nostra carriera insieme a noi – è il commento dei tre soci di Masotti Cassella - La stima e la fiducia che riponiamo in Anne e Stefano trovano oggi un’ulteriore dimostrazione di quanto il percorso virtuoso del nostro studio sia dovuto anche al loro contributo”.