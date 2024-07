LE PROCEDURE DI ESECUZIONE - Liberazione anticipata: iter contorto che può rallentare gli uffici giudiziari

Sul piano pratico, tenuto conto che il "decreto carceri" non innova formalmente alle competenze in materia di concessione della liberazione anticipata indicate negli articoli 69, comma 8, e 69-bis ordinamento penitenziario, deve ritenersi che il nuovo meccanismo costruito dall'esecutivo attribuisca al condannato, fin dall'inizio dell'esecuzione, una sorta di "bonus", che comprende l'intero ammontare della detrazione concedibile a titolo di liberazione anticipata, calcolata al rateo di cui all'articolo 54 ordinamento penitenziario (45 giorni/semestre).