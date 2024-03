Le sorti dell’assegno di divorzio e dell’assegno di mantenimento quando l’ex coniuge che ne beneficia abbia instaurato una convivenza stabile “more uxorio” con un terzo

Divorzio - Permanenza dell’assegno di divorzio - Nuova convivenza “more uxorio” - Valutazione incidenza economica - Revisione

In tema di diritto all’assegno di divorzio, lo stesso permane in assenza di un nuovo matrimonio nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche qualora il coniuge assegnatario instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, ossia...