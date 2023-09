Le spese condominiali straordinarie sulla casa assegnata gravano su tutti e due i coniugi separati di Fulvio Pironti

In caso di separazione, le spese straordinarie ricadenti sull'immobile assegnato alla consorte dovranno essere ripartite fra i coniugi comproprietari in proporzione delle rispettive quote. E' l'interessante precisazione del Tribunale di Velletri resa con sentenza n. 1657 pubblicata il 4 settembre 2023.



Il caso

La rottura del matrimonio determina la cessazione della convivenza coniugale e l'assegnazione della casa familiare ad uno dei due. Sono frequenti i litigi sul regime delle spese da applicare...