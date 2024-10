Legal Tech in Italia, presentazione del Primo Rapporto di 4cLegal e del Gruppo 24 Ore

Il 14 ottobre 2024 si preannuncia come unadata cruciale per il settore legale italiano, con la presentazione del primo Rapporto sul Legal Tech, un’iniziativa unica promossa da 4cLegal in collaborazione con il Gruppo 24 Ore. L’evento, che si terrà presso la sede de Il Sole 24 Ore in Viale Sarca 223 a Milano dalle 8:45 alle 12:30, si inserisce nel contesto più ampio della Digital Week promossa dal Comune di Milano, un progetto che celebra e promuove l’innovazione digitale nel Paese. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite la seguente piattaforma.

Il Rapporto: una guida essenziale per studi professionali e direzioni legali

Il Rapporto sul Legal Tech si propone come uno strumento indispensabile per navigare tra le soluzioni disponibili sul mercato nel complesso panorama dell’innovazione tecnologica applicata al settore legale. Strutturato in due sezioni principali, il documento offre sia contributi di esperti e analisti del settore, sia una directory delle soluzioni tecnologiche raccolte e suddivise in otto principali categorie.

Le soluzioni presentate sono il risultato di un processo di candidatura durato da luglio a settembre, durante il quale le aziende tech hanno avuto l’opportunità di sottoporre le proprie soluzioni innovative. Un elemento distintivo del processo di selezione è stato il requisito di fornire almeno una referenza da parte di un cliente utilizzatore, garantendo così la validità pratica delle soluzioni presentate. Le “newcomers”, ovvero le soluzioni ancora in fase di sviluppo, sono state ammesse senza l’obbligo di feedback, in riconoscimento del loro potenziale innovativo.

La Commissione Tecnica, presieduta da Emanuele Camandona, Partner di Castaldipartners, ha supervisionato il processo di selezione. I membri della commissione includono:

• Raffaele Battaglini, Fondatore di Futura Law Firm

• Marilisa D’Amico, Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale e Prorettrice, Università degli Studi di Milano

• Gabriele Faggioli, CEO di Partners4Innovation

• Patrizia Pasetti, Responsabile Legal Governance di TIM

• Cristina Poncibò, Professoressa dell’Università di Torino

Programma dell’Evento

L’evento, oltre a presentare il Rapporto, si articolerà in diverse sessioni, offrendo una panoramica completa delle sfide e dei principali trend nel campo del Legal Tech:

8:45 - Accreditamento

9:15 - Saluti di benvenuto e introduzione

9:30 - Presentazione del Rapporto Legal Tech Italia da parte della Commissione Tecnica.

10:00 - Intervista one-to-one

10:10 - Prima Tavola Rotonda: “AI nel Mercato Legale”

10:55 - Seconda Tavola Rotonda: “Data strategy tra privacy e cybersecurity”

11:40 - Terza Tavola Rotonda: “Governance e compliance: tecnologia al potere”

12:25 - Conclusioni

Perché partecipare?

In un’era di rapida trasformazione digitale, il settore legale si trova di fronte a sfide e opportunità senza precedenti. Questo evento offre una piattaforma unica per comprendere le tendenze attuali e future del Legal Tech, con previsioni di medio periodo sul mercato.

Come ormai in tutti i settori, la digitalizzazione non è più un’opzione, ma una necessità per rimanere competitivi. L’evento fornirà insights preziosi su come l’intelligenza artificiale, la gestione dei dati e le nuove tecnologie stanno ridefinendo la pratica legale. Inoltre, rappresenta un’occasione imperdibile di networking con leader del settore e innovatori.

Per professionisti legali, dirigenti aziendali e tecnologi, questa è un’opportunità per anticipare i cambiamenti, adattare le strategie e posizionarsi all’avanguardia in un settore in rapida evoluzione. Il supporto di associazioni prestigiose come ASLA e AIGA conferma l’importanza e la rilevanza di questa iniziativa nel panorama legale italiano.

Per partecipare e essere concretamente parte del futuro del Legal Tech in Italia, basterà registrarsi tramite il form al seguente LINK.