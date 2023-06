Legance – Avvocati Associati nomina 2 nuovi soci e 6 Senior Counsel

Con le nomine degli avvocati Simone Ambrogi e Valerio Mosca salgono a 62 i soci. Diventano 24 i Senior Counsel con la promozione di Stefano Bandini, Guendalina Catti De Gasperi, Jacopo Figus Diaz, Lorenzo Gentiloni Silveri, Riccardo Paganin e Raffaella Zagaria









Le nuove nomine – commenta Alberto Maggi, Managing Partner – confermano la determinazione di Legance nel promuovere in via prioritaria la crescita di professionisti che hanno contribuito con la qualità del loro lavoro al successo dello Studio.

Simone Ambrogi ha maturato una significativa esperienza nei settori dell'energia e delle infrastrutture, con particolare riferimento al PPP (Partenariato pubblico-privato) e alle utilities, assistendo sponsor, lender e istituzioni finanziarie nei più importanti deal degli ultimi anni. Simone Ambrogi, inoltre, ha acquisito una vasta esperienza nelle operazioni di holdco financing e di acquisizione, assistendo importanti sponsor e istituzioni finanziarie nelle più rilevanti operazioni del mercato. Simone è inoltre coinvolto con regolarità nella strutturazione di corporate governance, di finanziamenti e di contratti di progetto per società che operano nel regime dell'in house providing e delle c.d. società miste, ambito in cui è riconosciuto come uno dei professionisti di riferimento da operatori e finanziatori. Simone è stato menzionato da The Legal 500 come Next Generation Partners nella sezione Banking and Finance (lender or arranger side).

Valerio Mosca è responsabile del Dipartimento Telecomunicazioni, Media e Tecnologie (TMT) e fornisce assistenza ai maggiori operatori attivi in questi settori. In particolare, Valerio assiste clienti nazionali e internazionali su questioni e procedimenti regolamentari, contrattuali, contenziosi e di compliance di primario rilievo, anche dinanzi ad autorità pubbliche (ad es. AGCOM e Ministero delle Imprese del Made in Italy), nonché in procedimenti giudiziari dinanzi alle corti amministrative e civili. Valerio ha acquisito anche una significativa esperienza nei settori IT, cybersecurity e delle nuove tecnologie, fornendo assistenza in relazione a questioni legali anche di particolare complessità tecnica e riguardanti piattaforme e servizi innovativi. Valerio fornisce altresì assistenza a clienti nazionali e internazionali nell'ambito di operazioni per l'ottenimento di autorizzazioni Golden Power. Valerio Mosca è classificato nel ranking di Chambers and Partners del settore "TMT: Telecommunications" ed è menzionato da The Legal 500 nella sezione "Industry Focus TMT".

Stefano Bandini si occupa prevalentemente di M&A (con particolare riferimento alle società quotate), equity capital markets e diritto societario. Assiste regolarmente società sia italiane sia straniere in operazioni di equity capital markets, fusioni e acquisizioni e private equity, con un particolare focus su operazioni cross-border. Stefano Bandini ha maturato una significativa esperienza in materia di offerte pubbliche di acquisto, operazioni di quotazione (su Euronext Milan, NYSE ed Euronext Growth Milan) e, più in generale, nell'assistenza a società quotate e non, inclusi fondi di private equity, in merito a operazioni straordinarie e di M&A. The Legal 500 classifica Stefano nella categoria Rising Star per entrambi i settori Equity Capital Markets e Commercial, Corporate and M&A.

Guendalina Catti De Gasperi è specializzata in diritto antitrust europeo e nazionale. Fornisce assistenza a clienti italiani e stranieri in merito a tutti gli aspetti del diritto antitrust, inter alia in materia di controllo delle concentrazioni, abuso di posizione dominante e cartelli, dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Commissione europea, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ai tribunali amministrativi e civili. Guendalina fornisce anche assistenza a clienti in materia di regolamentazione e tutela del consumatore, e ha maturato una forte esperienza nella disciplina degli aiuti di Stato. Presta consulenza ad aziende attive in un'ampia gamma di settori industriali, e detiene una significativa esperienza nei settori bancario e finanziario, dell'energia, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e manifatturiero. Nel 2021 e nel 2022 ha ottenuto il riconoscimento come Rising Star Antitrust – EU & Competition da The Legal 500.

Jacopo Figus Diaz è specializzato in diritto della concorrenza europeo e nazionale. Fornisce assistenza a clienti italiani e stranieri su tutti gli aspetti del diritto antitrust, in particolare in materia di pratiche restrittive, accordi di cooperazione, abusi di posizione dominante e controllo delle concentrazioni, in istruttorie dinnanzi alla Commissione Europea e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché nel contenzioso dinanzi ai tribunali amministrativi e civili italiani e ai tribunali dell'UE. Jacopo fornisce altresì assistenza in materia di Golden Power. Jacopo ha maturato una significativa esperienza in vari settori, tra cui quello manifatturiero, farmaceutico, dei media, delle telecomunicazioni, e automobilistico. Nel 2021 ha ottenuto il riconoscimento come Avvocato dell'anno Antitrust – EU & Competition ai Legalcommunity Forty Under 40.

Lorenzo Gentiloni Silveri ha maturato una significativa esperienza nel settore Life Sciences & Healthcare, contribuendo in prima persona alla nascita e alla crescita della practice dello Studio. Fornisce assistenza ai principali operatori in tale ambito (inclusi ospedali, società farmaceutiche, produttori di dispositivi medici, università, IRCCS e fondazioni). Si occupa principalmente di operazioni di M&A e di tutte le questioni di diritto societario, commerciale e regolatorie relative agli ambiti ospedaliero, farmaceutico e della ricerca scientifica, oltre che di digital health e intelligenza artificiale. Lorenzo si occupa inoltre di operazioni di M&A e di assistenza in materia di diritto societario e diritto commerciale anche negli altri settori ed ha maturato una significativa esperienza nel contenzioso civile e commerciale.

Riccardo Paganin è specializzato in M&A, diritto societario e diritto dei mercati finanziari. Ha assistito fondi di private equity, banche e società industriali in operazioni straordinarie, acquisizioni, joint venture e riorganizzazioni societarie tra cui importanti operazioni cross-border. Ha maturato una significativa esperienza nella redazione e negoziazione di contratti di acquisizione, accordi di investimento, patti parasociali e piani di incentivazione del management.

Si è laureato con lode presso l'Università Bocconi di Milano e ha ottenuto un Dottorato di ricerca in Diritto commerciale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.Raffaella Zagaria ha sviluppato una considerevole esperienza nel campo della contrattualistica pubblica e dei servizi pubblici.

Oltre a prestare assistenza giudiziale e stragiudiziale a clienti che operano anche in settori regolati da norme di diritto pubblico, coadiuva i team coinvolti in molte operazioni di carattere societario e di project finance, nell'ambito delle quali si occupa dei profili pubblicistici di carattere regolatorio e autorizzativo.