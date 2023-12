Legance, deal counsel nella Ipo di Cloudia Research su Euronext Growth Milan

Gabriele Barbatelli

Cleary Gottlieb ha assistito il Gruppo Retelit, operatore TLC italiano interamente focalizzato sul mercato B2B, nell’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di BT Enìa da BT Italia.

BT Enìa è uno dei principali operatori ICT locali: dal 1999, offre servizi di telecomunicazioni e soluzioni IT alle imprese e alla Pubblica Amministrazione nelle province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Con l’acquisizione di BT Enìa il Gruppo Retelit potenzia la rete in fibra in Italia di sua proprietà – oggi oltre 40.000 km – e aggiunge il Data Center di Parma al suo capillare network di Data Center che si estende da Bolzano a Bari, per un totale di oltre 30 tra Data Center, server farm e PoP. Retelit rafforza così la sua presenza sul territorio dell’Emilia-Romagna (un’area che riveste un ruolo di primaria importanza nel Paese per l’elevata intensità di imprese – in particolare PMI) e il proprio posizionamento verso la clientela Enterprise e della Pubblica Amministrazione.

L’operazione conferma, pertanto, il ruolo primario di Retelit tra le realtà leader nel settore Telco e ICT in Italia, con un’offerta che integra infrastrutture e soluzioni digitali e una copertura capillare del territorio italiano e, grazie a BT Enìa, con un focus regionale anche in Emilia-Romagna.Cleary Gottlieb ha assistito il Gruppo Retelit, operatore TLC italiano interamente focalizzato sul mercato B2B, nell’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di BT Enìa da BT Italia.

BT Enìa è uno dei principali operatori ICT locali: dal 1999, offre servizi di telecomunicazioni e soluzioni IT alle imprese e alla Pubblica Amministrazione nelle province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Con l’acquisizione di BT Enìa il Gruppo Retelit potenzia la rete in fibra in Italia di sua proprietà – oggi oltre 40.000 km – e aggiunge il Data Center di Parma al suo capillare network di Data Center che si estende da Bolzano a Bari, per un totale di oltre 30 tra Data Center, server farm e PoP. Retelit rafforza così la sua presenza sul territorio dell’Emilia-Romagna (un’area che riveste un ruolo di primaria importanza nel Paese per l’elevata intensità di imprese – in particolare PMI) e il proprio posizionamento verso la clientela Enterprise e della Pubblica Amministrazione.

L’operazione conferma, pertanto, il ruolo primario di Retelit tra le realtà leader nel settore Telco e ICT in Italia, con un’offerta che integra infrastrutture e soluzioni digitali e una copertura capillare del territorio italiano e, grazie a BT Enìa, con un focus regionale anche in Emilia-Romagna.

Il team di Cleary che ha assistito il Gruppo Retelit è composto da Roberto Bonsignore, Gabriele Barbatelli (in foto), Maria Cristina Pezzullo, Michele Ciprietti e Carla Lo Presti per i profili M&A e da Francesco Iodice per i profili “golden power”.