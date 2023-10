Legance e Bonellierede nell’acquisto del Novotel di Sesto Fiorentino

Alizia Galizia, Giorgia Furlan e Nicola Napoli









Legance ha assistito Borletti Group nell’acquisto del Novotel di Sesto Fiorentino da Elaia, assistita da BonelliErede.



Legance ha agito con un team composto, per gli aspetti corporate e real estate, dal partner Gabriele Capecchi insieme agli associate Alice Galizia e Niccolò Millefiori, per i profili fiscali, dalla partner Claudia Gregori, dal managing associate Nicola Napoli e dall’associate Mirea Cacciatore; i profili banking sono stati curati dal partner Vittorio Pozzi, con la senior associate Giorgia Furlan e l’associate Paolo Bossini.



Il venditore e le banche finanziatrici dell’acquirente sono state assistiti da BonelliErede con un team composto dalla partner Monica Iacoviello, membro del Focus Team Construction & Engineering, dal managing associate Giovanni Grasselli e dall’associate Marco Guastadisegni e, per i profili finance, dalla partner Emanuela Da Rin e dal managing associate Federico Cocito, leader e membro del Focus Team Real Estate, dall’associate Francesco De Filippi e da Martina Scicolone. Il venditore è stato, inoltre, assistito dalla società Elaia 1986 S.p.A. Società Benefit per tutte le attività tecniche relative alla due diligence sull’immobile.