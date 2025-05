Legance e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nell’operazione di investimento di Renault in Free To X

Filippo Troisi, Cristiana Visco, Barbara Napolitano, Riccardo Salerno

Avvocati Associati ha assistito il gruppo Renault nell’esecuzione (closing) degli accordi in relazione a Free To X, società di e-mobility del gruppo Autostrade per l’Italia (Aspi), assistita dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

L’operazione, che ha comportato altresì la scissione parziale proporzionale di Free To X e la contestuale costituzione di due società beneficiarie, Free To X – Mobilize e Free To X – Mobilize Network, è volta a sostenere il piano di crescita e sviluppo di ciascuna delle tre predette società nell’ambito delle linee guida per il processo di elettrificazione e di transizione energetica.

In particolare, il gruppo Renault avrà il controllo delle attività preordinate all’installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica ubicate al di fuori del sedime autostradale gestito da Aspi, dove Aspi, per il tramite di Free To X, continuerà a mantenere il controllo (in qualità di cpo).

Legance ha assistito il gruppo Renault con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Filippo Troisi e coordinato dalla partner Laura Li Donni e dalla senior counsel Cristiana Visco, coadiuvate dal senior associate Carlotta Giani, Cristina Ricci e dall’associate Biancamaria Veronese. Il partner Simone Ambrogi insieme alla senior associate Annalisa Pangallozzi hanno seguito i profili relativi al financing e project contracts, mentre il partner Pietro Merlino e il senior counsel Jacopo Figus Diaz quelli antitrust, lasenior counsel Serena Commisso e il senior associate Francesco Venturi i profili giuslavoristici, il partner Filippo Pacciani insieme alla counsel Ada Esposito e all’associate Tommaso Cocchi i profili regolamentari e golden power, e la partner Cristina Martorana con il managing associate Lorenzo Tringali e il senior associate Alessandro Sassoli quelli energy.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Aspi e Free To X, con riferimento ai profili societari, contrattuali ed M&A, con un team guidato dall’equity partner Barbara Napolitano insieme al partner Riccardo Salerno e composto dagli associate Carlotta Marconi e Marco Calderone. L’equity partner Andrea Novarese ha coordinato gli aspetti relativi al financing con il supporto del junior partner Daniele Pompei e con l’associate Maurizio Sirignano, mentre l’equity partner Filippo Arena ha curato i profili regolamentari dell’operazione con il supporto del counsel Andrea Torazzi e delle associate Elena Mastrocinque e Alessandra de Siena. Il junior partner Nicòlo Farina ha inoltre prestato assistenza relativamente ad alcuni profili inerenti allo svolgimento della procedura di consultazione sindacale espletata da Free To X nel contesto dell’operazione.

Angela Maria Galiano, Head of Legal Affairs, Compliance & Indirect Procurement di Free To X, ha coordinato e diretto tutte le attività preordinate alla negoziazione e definizione degli accordi, assieme al team legale in-house della società, composto altresì da Sara De Nicolò, legal counsel, da Angelo D’Alena e Riccardo Manganaro, entrambi legal & compliance specialist.

Aspi ha seguito i profili di interesse dell’operazione con un team legale guidato da Giulia Mayer, direttrice legal affairs & compliance, con il supporto di Marco Rubino, head of corporate legal advisory, e di Vittorio Ciaramelli, M&A & financial legal advisor.

Il team legale interno del gruppo Renault che ha coordinato e gestito la negoziazione e definizione degli accordi è stato guidato da Carole Sabbah, con il supporto di Arnaud Biancheri. La scissione parziale proporzionale e gli ulteriori profili notarili dell’operazione sono stati seguiti con il supporto dello Studio Notarile Giusto in Roma, in persona del notaio dr.ssa Francesca Giusto.