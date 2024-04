Legance e Linklaters nel finanziamento a PNT Italia Legance ha assistito UniCredit S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell’operazione di finanziamento in project finance concesso a PNT Italia S.r.l., società partecipata da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Almaviva S.p.A., assistiti da Linklaters, aggiudicatari della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina a seguito della procedura di gara indetta dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)