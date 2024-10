Legance e MC Dermott nell’acquisizione di Palatino Hospitality

Filippo Benintendi, Valerio Severo Marotta, Fabrice Piollet, Ettore Scandale

Legance ha assistito, per gli aspetti di diritto italiano, La Bottega Group nell’acquisizione della totalità del capitale di Palatino Hospitality, assistito da McDermott Will & Emery, e nel successivo reinvestimento nel gruppo dei venditori. La Bottega, leader globale nei prodotti di cortesia per hotel di lusso, e Palatino, esperto in OS&E (Operating Supplies and Equipment) di lusso e consulenza progettuale, uniranno le loro forze per fornire una soluzione integrata e completa per hotel di alta gamma in tutto il mondo.

Palatino ha reinvestito una parte dei proventi derivanti dall’operazione in La Bottega Holding, acquisendo una partecipazione di minoranza nella società e mantenendo un ruolo attivo nella gestione del business. Legance ha agito con un team guidato da Filippo Benintendi e composto, per i profili corporate da Valerio Severo Marotta, Chiara Ferrari e Maria Rita Fabrizio. I profili fiscali sono stati seguiti da Paolo Ronca e Michele Barcellona, mentre gli aspetti di diritto straniero sono stati seguiti dallo studio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

McDermott Will & Emery ha assistito Palatino Hospitality in qualità di advisor corporate con un tea multi giurisdizionale composto da professionisti McDermott in Francia e in Italia, guidato e coordinato dal partner Fabrice Piollet (Parigi), unitamente agli associates Julien-Pierre Tannoury e Fayçal Laraki. I partner Ettore Scandale, Carlo Mario Paolella e il Counsel Oscar Arcà sono intervenuti sugli aspetti di diritto italiano dell’operazione.