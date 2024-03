Legance e Noerr con Cisalfa Sport S.p.A. per l’accordo con Sportscheck GMBH

Sven von Mensenkampff, Giandomenico Ciaramella

Cisalfa Sport S.p.A. ha firmato un accordo con il curatore fallimentare di SportScheck GmbH, Axel Bierbach. Cisalfa Sport è stata scelta quale partner nella procedura competitiva indetta dal curatore fallimentare in seguito alla presentazione di istanza di ammissione ad un procedimento volontario di insolvenza.

Cisalfa Sport è il più grande retailer italiano di abbigliamento sportivo, che conta oltre 150 negozi in Italia e 50 negozi in Germania attraverso la controllata Sport Voswinkel GmbH.

SportScheck, società attiva nello stesso settore sul mercato tedesco, conta oltre 30 negozi.

L’operazione è ancora soggetta ad approvazione da parte dell’Antitrust tedesco (Bundeskartellamt).

Cisalfa Sport è stata assistita, per tutti i profili legali dell’operazione, da Legance con un team guidato dai partner Giandomenico Ciaramella e Sven von Mensenkampff e composto dagli associate Ilaria Stassano, e Biancamaria Veronese. Legance ha agito congiuntamente con un team dello studio tedesco Noerr guidato dai soci Alexander Hirsch, Dorothee Prosteder e Maurice Seché. Alvarez & Marsal ha prestato assistenza a Cisalfa Sport per i profili finanziari e fiscali e da Clearwater per la parte di consulenza strategica.

Il curatore è stato assistito, per gli aspetti legali dall’ufficio tedesco di McDermott Will & Emery, per i profili finanziari da Wieselhuber e da AT Kearney per la parte di consulenza strategica.