Legance e Orrick nel round di Krill

Orrick ha assistito Krill Design nel round di investimento guidato da Algebris Investments, assistito da Legance, che ha visto la partecipazione di Primo Climate Fund e Crédit Agricole Italia.

Krill ha sviluppato una tecnologia proprietaria che trasforma i sottoprodotti organici dell’industria alimentare, come bucce, semi e gusci, in REKRILL®, un biomateriale sostenibile che può essere utilizzato come alternativa alle plastiche petrolchimiche.

Legance ha assistito Algebris con un team guidato dal partner...