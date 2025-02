Il team IP di Franzosi entra in Morri Rossetti: lo Studio diventa Morri Rossetti & Franzosi

Mario Franzosi e Federica Santonocito

Morri Rossetti annuncia l’ingresso del Professor Mario Franzosi, dell’Avvocato Federica Santonocito e del loro team di legali esperti in Proprietà Intellettuale, dando vita a Morri Rossetti & Franzosi.

Un lateral hire che rafforza l’approccio multidisciplinare dello Studio, arricchendo la sua expertise in ambito IP e potenziando la capacità di offrire ai Clienti consulenza multispecializzata e integrata per rispondere alle richieste sempre più complesse del mercato. Il Prof. Franzosi, l’Avv. Santonocito e il loro team vantano una tradizione pluridecennale e una reputazione consolidata nell’ambito della proprietà intellettuale, includendo nel loro track record multinazionali, grandi gruppi italiani e PMI operanti principalmente nei settori farmaceutico, automation, luxury, fashion, food e tech. La nuova realtà fornirà ai Clienti assistenza evoluta, sia giudiziale che stragiudiziale, in tutti gli ambiti della proprietà intellettuale e industriale quali brevetti, marchi, diritto d’autore, design, concorrenza sleale e tutela del know-how.

Il Prof. Mario Franzosi è riconosciuto a livello internazionale per la sua competenza nella Proprietà Industriale e Intellettuale. Considerato uno dei pionieri e massimi esperti della materia, è stato tra i primi a occuparsi di proprietà industriale con una visione internazionale, introducendo cambiamenti significativi nella giurisprudenza italiana e innovando il modo di affrontare e gestire i casi di proprietà industriale.

Insieme al Prof. Franzosi, fa il suo ingresso in qualità di Partner l’Avv. Federica Santonocito, professionista di riconosciuta esperienza nel contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale, con particolari expertise in brevetti, marchi e segreti commerciali. Ha, inoltre, una profonda conoscenza del diritto industriale cinese, offrendo da diversi anni supporto a clienti italiani e cinesi in quest’area del diritto.

Entrano nel Team IP di Studio in qualità di Senior Associate, gli Avv.ti Michele Loconsole e Giulia Romanelli (responsabile del China Desk da Shanghai) e con loro anche l’Avv. Vittoria Tronchin, Associate, e la Dott.ssa Beatrice Spina, Junior Associate.

Il team di Proprietà Intellettuale è incluso da diversi anni nelle principali directories internazionali, come Chambers & Partners, IP Stars (di Managing IP) e Leaders League, e ha ricevuto diversi riconoscimenti dai più importanti centri studi del settore.

«L’ingresso del Professor Franzosi e del suo team rappresenta per il nostro Studio un’opportunità straordinaria per consolidare la nostra presenza in un settore cruciale come quello della proprietà intellettuale» – commenta Stefano Morri, Founding Partner dello Studio – «e si inserisce nella nostra visione di crescita e diversificazione dell’offerta. Questa operazione non solo rafforza le nostre competenze in un’area strategica per le imprese, ma rende il nostro approccio ancora più multidisciplinare e sinergico per rispondere alle complesse esigenze di una clientela sempre più internazionale.».

Dichiara il Prof. Mario Franzosi: «si apre un nuovo capitolo della storia di Franzosi, che ha trovato in Morri Rossetti quelle caratteristiche di continua innovazione e ricerca dell’eccellenza che da sempre contraddistinguono la nostra firm. Sono sicuro che questa partnership rafforzerà la capacità di offrire al mercato nazionale e internazionale un expertise all’avanguardia».