Legance e Pavia e Ansaldo nell’acquisizione di impianti fotovoltaici in sviluppo da parte di KMR

Giusi Colasuonno, Carlo Emanuele Rossi

Keppel Met Renewables, joint venture tra la società energetica svizzera MET Group e Keppel, con sede a Singapore, ha acquisito da Refeel New Energy, il 100% di due SPV a loro volta titolari di due progetti fotovoltaici localizzati in Piemonte e Lombardia, per una capacità installabile in aggregato pari a circa 20 MW. Entrambi i progetti sono stati acquistati allo stadio ready to build, con data di entrata in esercizio commerciale stimata per il 2025.

Legance ha assistito KMR con un team multidisciplinare guidato dalla senior counsel Giusi Colasuonno con il supporto dell’associate Mattia Pillinini. Gli aspetti regolamentari dell’operazione sono stati seguiti dai senior associate Alessandro Sassoli e Lorenzo Massaro, coordinati dalla partner Cristina Martorana. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal managing associate Nicola Napoli.

Pavia e Ansaldo ha assistito Refeel New Energy con un team guidato dal partner Carlo Emanuele Rossi, con il supporto del senior associate Pietro Miazzi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Jannon.