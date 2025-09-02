Legance, LMCR e Andersen nell’acquisizione di Domixtar Pharmaceutical

LaTorre, Gitti, Ghidoni, Rabbia, Trainotti

Azzurra Capital e The Club Dealers hanno sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisizione del 100% del capitale di Domixtar Pharmaceutical DMX, leader italiano nel settore CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). A cedere le quote sono i fondi di private equity Alto Partners SGR e Trilantic Europe.

L’operazione è stata coordinata da Legance, LMCR e Andersen per tutti gli aspetti legali e fiscali.

Legance ha agito al fianco degli acquirenti con un team multidisciplinare, supervisionato dalla Senior Partner Monica Colombera e guidato dal Partner Giacomo Gitti. Per gli aspetti corporate ed M&A hanno agito il Senior Counsel Marino Ghidoni, la Managing Associate Giulia Marina Lazzari, la Senior Associate Cristina Ricci e gli Associate Francesco Taverna e Matteo Mauro. Gli aspetti di antitrust e golden power sono stati seguiti dal Senior Counsel Jacopo Figus Diaz, coadiuvato dall’Associate Edoardo Canali.

Le attività di due diligence sono state coordinate, per i profili di rispettiva competenza, dai Senior Counsel Francesca Carlesi (diritto ambientale), Ada Esposito (diritto amministrativo), Marco Gagliardi (banking) e Luca Lombardo (real estate), nonché dal Counsel Daniele Dellacasa (diritto del lavoro).

LMCR / Studio Legale ha assistito i venditori con un team composto da Massimo La Torre, Angelo Romano ed Elisabetta Pero.

Con un team guidato dai partner Marcello Rabbia e Alberto Trainotti, Andersen Italia ha supportato Azzurra Capital e The Club Dealers nella tax due diligence, nel deal structuring e nella negoziazione delle clausole fiscali dei contratti. Il senior advisor Mario Bono ha coordinato la struttura dell’operazione; il partner Davide Centurelli e i director Michele Furnari e Manuela Piccaluga hanno condotto l’attività di due diligence della target coadiuvati da Vanessa Saracino, Giacomo Obetti e Noemi Tozza.