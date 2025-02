Legance con mei nel round di investimento in Flo Optics

Guaragnella Paolo

Legance ha assistito MEI, azienda leader globale nella produzione di macchine per il taglio lenti e di soluzioni innovative per l’industria ottica, in un round di investimento di tipo A da 35 milioni di dollari in Flō Optics, start-up israeliana che mira a rivoluzionare il processo di rivestimento delle lenti nell’industria ottica.

Legance ha agito con un team composto da Giacomo Gitti e Paolo Guaragnella.