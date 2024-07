Legance con Snam nel finanziamento per interventi di riqualificazione energetica Snam ha sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti (BEI) un contratto di finanziamento fino a complessivi 100 milioni di euro a sostegno di interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici e misure di efficientamento energetico per attività industriali