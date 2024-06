Hanno finalmente visto la luce le nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvate all’unanimità dalla Camera dei Deputati lo scorso 15 maggio, e contenute nella legge 17 maggio 2024 n. 70 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.2024), intitolata: “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. Il provvedimento è entrato in vigore il 14 giugno 2024.