Legittimo l’inasprimento della pena minima per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Passa l’esame di costituzionalità l’inasprimento della sanzione penale per l’oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 166 depositata ieri e scritta da Angelo Buscema, ha considerato infondate le questioni sollevate dal giudice unico di Trieste che aveva ritenuto irragionevole avere elevato, nel 2019, il minimo di pena da 15 giorni a 6 mesi. Per il giudice unico triestino l’intervento di pochi anni fa conduce a infliggere pene sproporzionate, sia in relazione all...

