Lexia annuncia la promozione a partner di sei Counsel tra Milano e Palermo

Francesco Dagnino, Alessandro Dagnino

Lexia è lieto di annunciare la promozione a partner di sei dei suoi più brillanti professionisti, cinque operanti presso la sede di Milano ed uno presso quella di Palermo. Questo importante passo rafforza le aree di Corporate M&A, Capital Markets, Energy, Amministrativo e Finanza Pubblica, Data & Technology Innovation e Litigation & Arbitration, consolidando ulteriormente la posizione di Lexia come studio legale full service. Le nomine saranno efficaci dal 1° aprile 2024.

I nuovi partner sono:I nuovi partner sono:

- Aurora Agostini: è in Lexia sin dalla sua fondazione e guida il team Data & Technology Innovation. Aurora assiste clienti in tutti i settori del diritto delle nuove tecnologie, con un’ampia competenza in materia di intelligenza artificiale, protezione dei dati, privacy ed e-commerce. Ha giocato un ruolo cruciale nel posizionamento come - Pinella Altiero: amministrativista con una consolidata esperienza nel settore Energy, degli appalti pubblici e della regolazione. In Lexia dal 2021, Pinella assiste regolarmente operatori italiani e stranieri attivi nel settore delle energie rinnovabili e tradizionali. In particolare, fornisce consulenza legale nell’ambito degli iter autorizzativi per la costruzione degli impianti, nei rapporti con i gestori di rete e in materia di incentivi pubblici; inoltre, fornisce assistenza anche per l’attività di due diligence nell’ambito di operazioni volte al finanziamento o all’acquisizione di portafogli di impianti e nell’ambito di contenziosi dinanzi agli organi di Giustizia amministrativa;

- Fabio Luongo: ha maturato una consolidata esperienza nel settore del diritto societario e delle operazioni di M&A, assistendo investitori nazionali e internazionali, fondi di private equity, aziende e imprenditori in numerose operazioni sia buy-side che sell-side.- Fabio Luongo: ha maturato una consolidata esperienza nel settore del diritto societario e delle operazioni di M&A, assistendo investitori nazionali e internazionali, fondi di private equity, aziende e imprenditori in numerose operazioni sia buy-side che sell-side.

- Andrea Maroni: vanta un’esperienza ultradecennale nel diritto societario e dei mercati finanziari, ed è specializzato in Equity Capital Markets, Public M&A e Venture Capital.

- Michele Mennoia: guida il dipartimento di Litigation sin dal suo ingresso nel 2020. Michele assiste regolarmente clienti italiani e stranieri in contenziosi in materia civile, finanziaria e societaria innanzi all’autorità giudiziaria, in sede arbitrale e di Adr (alternative dispute resolution).

- Ambrogio Panzarella: Avvocato cassazionista, coordina il dipartimento di diritto amministrativo e finanziario di Lexia presso la sede di Palermo. In Lexia fin dalla sua fondazione, Ambrogio possiede una specifica esperienza nel contenzioso dinanzi agli organi della Giustizia amministrativa di primo e secondo grado e nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di primo grado e d’appello.

A queste nomine, si aggiungono cinque promozioni a Counsel. Si tratta degli avvocati Antonino Paolo Calcò e Claudio La Valva del team di contenzioso tributario, nonché di Giulietta Minucci (Data & Technology Innovation), Pietro Derossi (Global Mobility & Corporate Immigration) e Daniele Scalvinoni (Tax).

“Queste promozioni sottolineano l’impegno di Lexia non solo alla crescita attraverso l’ingresso di talenti esterni (lateral hiring) ma anche allo sviluppo di percorsi interni che portino Lexia a valorizzare i propri professionisti, garantendo continuità e qualità ai clienti dello Studio”, hanno commentato i Managing Partner Francesco Dagnino e Alessandro Dagnino.