Lexia al fianco di Caia Energy nell’acquisizione di impianti fotovoltaici per un totale di 4 MW

Filippo Cecchetti, Alessandro Guidobono Cavalchini

GAIA Energy, azienda leader nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico, ha portato a termine l’acquisizione di quattro impianti fotovoltaici già operativi, situati nelle regioni di Piemonte e Campania, con una capacità totale di 4 MW. Gli impianti sono stati acquisiti da un unico operatore privato.

L’operazione ha comportato l’acquisizione di quattro veicoli societari proprietari dei suddetti impianti.

Questa transazione conferma la posizione di GAIA Energy come uno dei principali attori nel settore delle energie rinnovabili e della riqualificazione energetica, consolidata in vent’anni di attività nel mercato.

LEXIA ha fornito assistenza legale a GAIA Energy con un team dedicato, guidato dal Partner Marco Muscettola, affiancato dal Counsel Mattia Argento e dall’Associate Marco Pellegrini. Il team ha gestito tutti gli aspetti legali dell’operazione, dalla due diligence alla strutturazione dell’accordo preliminare, fino alla finalizzazione della documentazione contrattuale definitiva.

Per GAIA Energy hanno collaborato attivamente Gianpaolo Castellano in qualità di CEO e Lorenzo Silvestre come socio, delineando i profili strategici dell’acquisizione.