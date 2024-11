Lexia tra i fondatori di ASSOCASP: la nuova associazione dei Crypto Asset Service Providers

Francesco Dagnino

È ufficialmente nata ASSOCASP, l’Associazione Crypto Asset Service Providers, con l’obiettivo di rappresentare e supportare gli operatori attivi nel settore dei crypto asset, sia in Italia che all’estero. La nuova associazione, che vede tra i suoi fondatori lo studio legale LEXIA, si propone come punto di riferimento per tutti gli operatori del settore, in un contesto che vede un’evoluzione normativa costante e una crescente attenzione da parte delle istituzioni, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo coerente, competitivo e sostenibile per il mercato dei crypto asset.

ASSOCASP nasce in un momento cruciale per il settore delle crypto attività in Italia. La crescente attenzione normativa e le recenti discussioni sulle politiche fiscali hanno evidenziato la necessità di un interlocutore autorevole, in grado di rappresentare in modo coeso le istanze degli operatori di crypto asset. L’associazione si pone dunque come riferimento unico per tutti i provider di servizi crypto, promuovendo la collaborazione tra gli attori dell’ecosistema e costruendo un ponte tra questi ultimi e le istituzioni per favorire una crescita armoniosa del settore.

La missione di ASSOCASP si articola in tre direzioni principali: rappresentare, innovare e crescere. Rappresentare significa dare voce alle esigenze del settore, sostenendo una regolamentazione chiara e proporzionata che possa incentivare lo sviluppo del mercato e garantire certezza agli operatori. Innovare vuol dire promuovere standard di eccellenza, con iniziative di formazione e supporto che orientino i membri verso le best practices internazionali. Crescere si traduce nell’organizzazione di eventi, conferenze e attività di networking, fondamentali per rafforzare la comunità del settore e favorire scambi proficui tra operatori.

Fondata da alcuni dei principali attori del panorama crypto, tra cui Ammer Capital, Cryptosmart, YouHodler, Chainalysis, Across Fiduciaria e, come anticipato, LEXIA, ASSOCASP è già al lavoro per attrarre nuovi membri e ampliare la propria rete associativa. Nei prossimi mesi, l’associazione si impegnerà a stabilire alleanze strategiche con operatori e istituzioni, a condurre studi per promuovere il mercato dei crypto asset e a svolgere un’intensa attività di advocacy per sostenere una normativa di favore.

Fabrizio Vedana, neonominato Presidente di ASSOCASP, ha dichiarato: “Il settore dei crypto asset è in costante crescita e, allo stesso tempo, affronta sfide significative legate all’incertezza normativa e alla necessità di stabilire standard operativi chiari. ASSOCASP rappresenta un’opportunità unica per dare una voce unitaria agli operatori del settore e per promuovere uno sviluppo regolamentato e sostenibile in Italia”.