Lexia nell’accordo di investimento tra Ulisse Biomed e Global Corporate Finance

Francesco Dagnino - Andrea Maroni

Lo studio LEXIA, in qualità di deal counsel, ha assistito Ulisse Biomed S.p.A., società quotata sul Euronext Growth Milan e attiva nei settori della diagnostica, teranostica e terapeutico, nonché il family office statunitense Global Corporate Finance, nella negoziazione e sottoscrizione di un accordo di investimento in equity financing fino a 10 milioni di euro.

L’operazione prevede l’obbligo per l’investitore di sottoscrivere, su richiesta di Ulisse Biomed, una o più tranche di un aumento di capitale riservato. L’accordo ha previsto inoltre l’assegnazione gratuita all’investitore di warrant, esercitabili entro cinque anni a uno strike price predeterminato, significativamente superiore rispetto agli attuali valori di mercato. È stato inoltre deliberato un ulteriore aumento di capitale a servizio dell’eventuale esercizio dei warrant, per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro.

Ai fini dell’esecuzione dell’accordo, LEXIA ha altresì assistito Ulisse Biomed nell’adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle delibere di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, oltre che nella predisposizione della relativa documentazione di natura societaria e regolamentare.

L’operazione consente a Ulisse Biomed di accedere a una forma di finanziamento alternativa ai canali tradizionali, caratterizzata da flessibilità, rapidità esecutiva e possibilità di modulare l’apporto di capitale in funzione delle esigenze strategiche e operative della società. Le risorse raccolte saranno destinate all’implementazione del piano industriale, al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo e all’eventuale realizzazione di operazioni straordinarie.

LEXIA ha seguito l’operazione con un team coordinato dai partner Francesco Dagnino e Andrea Massimo Maroni, coadiuvati dagli associate Marco Pontiggia e Gabriel Zurlo Sconosciuto.