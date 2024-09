Lexia rafforza la practice regolamentare con Teresa Mattioli

Teresa Mattioli

LEXIA ha il piacere di annunciare l’ingresso dell’avv. Teresa Mattioli, che da settembre 2024 è ufficialmente parte del team Financial Services Regulatory & Fintech dello Studio, con il ruolo di Counsel.

Teresa Mattioli porta con sé un’importante e consolidata esperienza nel diritto degli intermediari finanziari, acquisita presso prestigiosi studi legali italiani e internazionali. Nel corso della sua carriera ha assistito intermediari finanziari italiani e internazionali, SGR, fondi, SIM, banche e istituti di pagamento/IMEL. Vanta inoltre una profonda competenza negli iter autorizzativi per la costituzione e l’autorizzazione di intermediari vigilati, nella gestione delle relazioni con le autorità di vigilanza, nonché nella consulenza su operazioni straordinarie in ambito finanziario.

L’ingresso di Teresa Mattioli rafforza l’impegno dello Studio nel consolidare il trend di crescita nel settore degli intermediari finanziari e del Fintech, una delle aree di eccellenza di LEXIA.

“Accogliamo con grande soddisfazione Teresa Mattioli” ha dichiarato il Managing Partner Francesco Dagnino, “professionista di comprovata esperienza, il cui contributo sarà molto importante per il consolidamento e la crescita di una practice strategica, in cui LEXIA vanta uno dei principali team in Italia per dimensione e track-record”.

“Teresa è estremamente competente e sarà un valido riferimento per i nostri clienti del settore finanziario”, ha dichiarato Angelo Messore, Partner responsabile del team Financial Services Regulatory & Fintech, “contiamo di fare molta strada insieme.”