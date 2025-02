Licenziabile il prestatore che durante l’orario di lavoro utilizza l’auto aziendale per finalità private

È licenziabile il prestatore che durante l’orario di lavoro utilizza l’auto aziendale per finalità esclusivamente private. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 3607/25.

La vicenda all’esame della Suprema corte

Venendo ai fatti, un dipendente - nel campo dell’industria chimico-farmaceutica - ha utilizzato il mezzo aziendale (a lui assegnato) per fini extra-lavorativi in orario di lavoro, così riducendo in modo fraudolento...