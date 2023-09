Licenziamenti per motivi economici: ripescaggio a perimetro esteso di Pasquale Dui

Link utili L’onere della prova spetta al datore

La giurisprudenza ha via via dilatato l’obbligo del datore di verificare prima di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’esistenza di altre posizioni libere in azienda per il lavoratore









Obbligo di repêchage da considerare con attenzione in caso di licenziamenti per motivi economici. Alcune recenti pronunce della Cassazione hanno ribadito l’importanza della ricognizione del datore di lavoro che intenda procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sulla possibilità di adibire il lavoratore destinatario del recesso a diverse – anche inferiori – mansioni. Pena, l’illegittimità del recesso.

Con la sentenza 12132/2023, la Corte di cassazione ha esteso ai posti di lavoro...