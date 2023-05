Licenziamento collettivo, comparazione "estesa" anche se la ristrutturazione interessa una singola unità di Valentino Biasi, Luigi Picciarelli*

La comparazione dei lavoratori in esubero può essere limitata ai soli dipendenti di un unità o settore, salvo l'idoneità degli stessi, per il pregresso impiego in altri reparti dell'azienda, ad occupare posizioni lavorative di altri colleghi - Ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni









La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9128 del 31 marzo 2023 , ha stabilito che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione dell'azienda interessi una specifica unità produttiva o settore, la comparazione dei lavoratori in esubero può essere limitata ai soli dipendenti di detta unità o settore, salvo l'idoneità degli stessi, per il pregresso impiego in altri reparti dell'azienda, ad occupare posizioni lavorative di altri colleghi, spettando ai lavoratori...