Licenziamento per giusta causa e nozione di insussistenza del fatto contestato

Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Insussistenza del fatto contestato - Fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità - Tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 - Applicazione.

In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, comprende...