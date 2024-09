Licenziamento illegittimo se il lavoratore in malattia svolge attività che non pregiudicano il rientro in azienda

Il lavoratore non può essere licenziato, se assente per malattia dall’azienda, venga trovato all’interno di un bar affaccendato a svolgere attività che comunque non pregiudicano il suo rientro in azienda. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 23747/24.

La vicenda

I Supremi giudici, puntualizzano a riguardo, che il prestatore - benché assente dal lavoro per infortunio - era risultato...